Україна розширила список санкцій проти Росії: додала ще дев'ять видавництв та три сайти

Україна продовжила список економічних та інших обмежувальних санкцій щодо Росії. Зокрема, додала дев’ять російських видавництв та трьох юридичних осіб, що є власниками інтернет-порталів, що поширюють пропаганду антиукраїнського змісту.

20 березня Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Відтепер цей список щедо розширили, повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

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До переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, внесено багато видавництв. Зокрема, 9 з них є найактивнішими виробниками пропагандистської антиукраїнської продукції:

1. "Алгоритм"

2. "Книжнковий світ"

3. "Ексмо" (вже було згадане раніше)

4. "Віче" (вже було згадане раніше)

5. "Центрполіграф" (вже було згадане раніше)

6. "Яуза"

7. "АСТ"

8. "Видавничий дім "Пітер"

9. "Яуза-пресс"

Також до санкційних списків потрапили три юридичні особи, які через свої інтернет-портали поширюють антиукраїнську пропаганду: "Лабіринт.Ру", "ЛитРес" та "Рексофт", який є власником ресурсу "Озон.Ру".

Відтепер інтернет-провайдерам заборонено надавати послуги з доступу користувачів Інтернету до цих ресурсів. Зазначимо, що санкції введено терміном на три роки.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.