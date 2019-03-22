Украина расширила список санкций против России: добавила еще девять издательств и три сайта

Украина продолжила список экономических и других ограничительных санкций в отношении России. В частности, добавила девять российских издательств и три юридических лица, которые являются владельцами интернет-порталов, распространяющих пропаганду антиукраинского содержания.

20 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Отныне этот список ещё дорасширили, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

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В перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, внесено много издательств. В частности, 9 из них являются самыми активными производителями пропагандистской антиукраинской продукции:

1. "Алгоритм"

2. "Книжный мир"

3. "Эксмо" (уже было упомянуто ранее)

4. "Вече" (уже было упомянуто ранее)

5. ""Центрполиграф "" (уже было упомянуто ранее)

6. "Яуза"

7. "АСТ"

8. "Издательский дом "Питер"

9. "Яуза-пресс"

Также в санкционные списки попали три юридические лица, которые через свои интернет-порталы распространяют антиукраинскую пропаганду: "Лабиринт.Ру", "ЛитРес" и "Рексофт", который является владельцем ресурса "Озон.Ру".

Теперь интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу пользователей Интернета к этим ресурсам. Отметим, что санкции введены сроком на три года.

Как Россия напала на Украину в Азовском море? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать больше недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, в которой Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.