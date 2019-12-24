Україна відремонтує свою частину газопроводу з Сибіру до Європи
Україна проведе капітальний ремонт газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород". Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив під час свого засідання у вівторок, 24 грудня.
Про ремонт газогону повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
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Постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу,
– пояснив Гончарук.
Для цього відбудеться передача кредитів Євробанку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України".
Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.
Газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород"
Газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород" (УПУ) – це експортний газопровід, що з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом. Далі газ транспортується кінцевим споживачам у Центральній та Західній Європі.
Газопровід був побудований у 1982-1984 роки. Він створив трансконтинентальну систему транспортування газу Західного Сибіру до Західної Європи.
Карта ключових російських газопроводів до Європи
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