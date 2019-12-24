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      Україна відремонтує свою частину газопроводу з Сибіру до Європи

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      Кабмін схвалив рішення про капремонт газогону "Уренгой – Помари – Ужгород" / zn.ua

      Україна проведе капітальний ремонт газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород". Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив під час свого засідання у вівторок, 24 грудня.

      Про ремонт газогону повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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      Постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу,
      – пояснив Гончарук.

      Для цього відбудеться передача кредитів Євробанку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України".

      Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.

      Газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород"

      Газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород" (УПУ) – це експортний газопровід, що з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом. Далі газ транспортується кінцевим споживачам у Центральній та Західній Європі.

      Газопровід був побудований у 1982-1984 роки. Він створив трансконтинентальну систему транспортування газу Західного Сибіру до Західної Європи.

      російські газопроводи
      Карта ключових російських газопроводів до Європи

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Газ ГТС
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