Україна запровадила безвіз зі ще однією країною

Україна уклала угоду про взаємне скасування віз з острівною державою Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Однак угода є важливою не лише з огляду безвізу. Зокрема, вона означає посилення політичної підтримки України з боку держави-члена ООН на тлі російської агресії.

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Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно,

– пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс.