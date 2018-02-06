Україна запровадила безвіз зі ще однією країною
07:06, сьогодні 6768 Читать новость на русском
Україна уклала угоду про взаємне скасування віз з острівною державою Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Однак угода є важливою не лише з огляду безвізу. Зокрема, вона означає посилення політичної підтримки України з боку держави-члена ООН на тлі російської агресії.
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Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно,
– пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс.
Джерело: 24 Канал
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