10:09
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Україна запровадила безвіз зі ще однією країною

07:06, сьогодні 6768 Читать новость на русском
Україна запровадила безвіз з Антигуа і Барбуда
Україна запровадила безвіз з Антигуа і Барбуда

Україна уклала угоду про взаємне скасування віз з острівною державою Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Однак угода є важливою не лише з огляду безвізу. Зокрема, вона означає посилення політичної підтримки України з боку держави-члена ООН на тлі російської агресії.

Читайте також: Україна веде переговори про безвізовий режим з 20 країнами: Клімкін розповів деталі

Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно,
– пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс.

Теги: Новини України Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Шевченко: На телебаченні ми маємо показувати істину, а не ілюзію
сьогодні, 10:01 Шевченко: На телебаченні ми маємо показувати істину, а не ілюзію
Євгенія Мазур
Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест
сьогодні, 09:02 Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест
219
Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників
сьогодні, 08:36 Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників
Олексій Чибісов 867
Як
5 лютого, 23:00 Як "вишки Бойка" стають "вишками Порошенка": нинішня влада підминає під себе бізнес колишньої влади
Дмитро Гнап 1043
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
5 лютого, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 3401
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Інвалідам тут не місце": у клубі SportLife відмовили у заняттях дитині з особливими потребами
 23 січня , 18:39
Гройсман різко відреагував на плани Угорщини про надання громадянства закарпатцям
 17 листопада 2017 , 12:57
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук