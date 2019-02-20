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      Українець, який здобув 25 нейпрестижніших нагород Grammy

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      Володимир Горовиця – легендарний український піаніст, який випередив Пола Макартні та Бейонсе у кількості отриманих нагород Grammy.

      Піаніст Горовиця народився у 1903 році в Києві. Похвалитися любов'ю публіки він може ще з юних років. До прикладу, на випускному концерті Київської консерваторії йому влаштували такі овації, що навіть місцева преса не змогла обійти увагою цей виступ.

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      У 21 рік він гастролював Радянським Союзом, але свого розвитку в комуністичній країні не бачив. Тому спершу емігрував до Німеччини, а далі у США.

      горовиця
      Український піаніст Володимир Горовиця

      Визнання прийшло швидко. Платівки з його записами ставали справжніми бестселерами, квитки розкуповували миттєво. Коли російський композитор Сергій Рахманінов написав черговий твір, то віддав виконувати його Горовицю. За його словами, українець зіграє краще, ніж сам композитор.

      В 1953 році, гучно відзначивши 25-річний ювілей кар'єри в Америці, він просто пішов зі сцени на 12 років. Сказав, що втомився і відчуває страх перед публікою.

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      Для сім'ї піаніста це були непрості часи. Дружині довелося продавати коштовності та картини імпресіоністів. А Горовиця зачинявся вдома і грав, вивчав нові твори, відшліфовував техніку. Для того, аби відволіктись від роботи, гуляв зі своїми пуделями та грав у карти.

      Концерт-повернення 1965 року став головною музичною подією року. Аби придбати квитки – 278 шанувальників зайняли чергу перед касами ще опівночі. Дружина композитора навіть приносила їм каву та булочки. Вранці, коли продаж мав от-от розпочатись, стояло вже півтори тисячі людей. Зібралися тоді та представники світової музичної еліти, й усі вони були приголомшені.

      горовиця
      Українцем захоплювались представники світової музичної еліти

      Віртуозність Володимира Горовиця нікуди не зникла, а таким репертуаром не володів жоден музикант того часу. Цього разу він гастролював три роки, а потім знову зник на вісім.

      Киянин був улюбленцем американських президентів. Ще на початку кар'єри 1931 року до Білого дому його запросив Герберт Гувер. 1978 року музикант виступав для свого давнього шанувальника Джиммі Картера, а 1986 року Рональд Рейган вручив йому Президентську медаль свободи.

      горовиць
      Рональд і Ненсі Рейган нагороджують Володимира Горовиця Президентською медаллю свободи

      Гастрольний графік Горовиця був розписаний на рік уперед. Він виходив на сцену аж до 83 років. Критики запевняли, що якраз розмінявши дев'ятий десяток маестро досягнув піку майстерності.

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      Теги: Історія Новини США Музика НАШІ.Перші Grammy
      Джерело: 24 канал
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