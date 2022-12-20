"Всі наші вороги будуть холодними 200": як Україна зустріла свій 300 день незламності

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже 300 днів. За цей час українські воїни звільнили сотні населених пунктів, врятували мільйони життів та вщент зруйнували міф про "другу армію світу".

Українські воїни зламали всі плани окупантів й показали, що Україна – незламна. Росія хотіла захопити Київ за "три дні", однак єдине "досягнення" країни-терористки – майже сто тисяч окупантів на концерті у Кобзона, нагадує 24 канал.

Зауважте Зеленський приїхав у Бахмут, США виділять Україні 45 мільярдів доларів: хронологія 300 дня війни

У 300 день незламності українці дякують воїнам та згадують найгучніші перемоги за цей час.

Володимир Зеленський

Український лідер наголосив, що кожен день героїчного опору наближає Україну до перемоги.

Кожен день героїчного опору наших сил оборони, усього нашого народу наближає ту мить, коли вся Україна нарешті відчує перемогу – перемогу та мир. Реальний, надійний,

– заявив президент.

300 днів української незламності / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк зауважив, що триває 300 день війни, яка почалася 8 років тому.

"Війни, крапку в якій випала доля поставити нам. Це складний шлях, але в нас немає вибору, окрім як його пройти", – заявив Подоляк.

Він наголосив, що наприкінці шляху чекає сильна, вільна, незалежна та демократична Україна. Тим часом доля варварської імперії – руїни.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак опублікував у соцмережі лаконічний допис.

"300 діб Україна незламна. Всі наші вороги будуть холодними 200", – заявив глава Офісу Президента.

Сухопутні війська ЗСУ

Пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ опублікувала потужне відео

СБУ

У СБУ нагадали, що окупанти сподівалися захопити Україну за 3 дні. Але українці вже 300 днів знищують "нєпабєдімую армію". Кожне українське місто для росіян – неприступна фортеця. Українці битимуться до останнього дня війни й неодмінно переможуть.

Гучні перемоги українських воїнів