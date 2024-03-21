В Україні ліквідували 8 офіцерів і командира роти спецназу Росії: хто увійшов у нову "партію"

Сили оборони успішно ліквідували дев'ять офіцерів збройних сил Росії, включно з командирами рот, дивізій і взводів.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомив полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. За його словами, втрати ворога поповнили офіцери російської армії.

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"Партія" ліквідованих окупантів

За словами полковника, Сили оборони "успішно демобілізували" п'ятьох командирів і ще трьох офіцерів, серед них підполковник, а також командири рот. Один з них брав участь у штурмі Маріуполя.

Демобілізовано таких офіцерів російської армії:

заступник начальника військового навчального центру при СПбДУТ полковник Вадим Слюсар; підполковник Дмитро Востров; командир артдивізіону ДШБ майор Едгар Панкратов; командир роти спецпризначенців старший лейтенант Микита Сьомочкін; командир роти старший лейтенант Микола Попов; лейтенант Максим Фролов; командир зенітно-ракетного взводу майор Олег Гриньов; командир штурмового взводу молодший лейтенант Руслан Умматов; лейтенант Ігор Петренко.



Партія ліквідованих в Україні окупантів / Колаж тг-канал "Штірліц"

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан не уточнив, за яких обставин було ліквідовано російських окупантів.

Брав участь у захопленні Маріуполля

До слова, у російських ЗМІ публікували інформацію щодо ліквідації Микити Сьомочкіна. Зазначалось, що він уродженець Єльська, з позивним "Берн" і брав участь у захопленні Маріуполя, а перед цим служив строковиком у псковській десантно-штурмовій дивізії ПДВ, яка причетна до розстрілу мирних жителів у Бучі Київської області та тортур над українськими військовополоненими.

При цьому росЗМІ теж не пишуть, як саме загинув окупант.

! Станом на 21 березня в Україні ліквідовано понад 430 тисяч російських вояк.