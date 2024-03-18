В Україні лунає сигнал повітряної тривоги: що відбувається

По всій країні оголосили ракетну небезпеку. Росіяни підняли у небо МіГ-31К.

В усіх областях нашої країни існує загроза ракетних ударів.

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Носій "Кинджалів" у небі

О 16:00 Повітряні сили повідомили про небезпеку обстрілів для всієї України. Причина тому – зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Військові закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.