В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у Росії злітав МіГ-31К
По всій Україні зранку 6 березня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт носія гіперзвукових ракет МіГ-31К.
Тривога почала ширитися країною о 08:43. Закликаємо читачів не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти в найближче укриття.
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Що відомо про тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
У Повітряних силах оголосили відбій загрози по МіГ-31К. Як повідомили у Повітряних силах, у Росії злетіло 2 борти МіГ. Фіксується 2 винищувача МіГ-31К, зліт відбувся з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області, У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги став зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Ці ракети становлять загрозу для всієї України, адже вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини. Тривога почала ширитися країною. Майже у всіх областях лунає сигнал повітряної тривоги. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Відбій повітряної тривоги
У повітрі 2 МіГ-31К
– попередили у Повітряних силах.
У Росії злетів МіГ-31К
У Повітряних силах оголосили відбій загрози по МіГ-31К.
Як повідомили у Повітряних силах, у Росії злетіло 2 борти МіГ.
Фіксується 2 винищувача МіГ-31К, зліт відбувся з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,
У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги став зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Ці ракети становлять загрозу для всієї України, адже вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини.
Тривога почала ширитися країною. Майже у всіх областях лунає сигнал повітряної тривоги.
У Києві оголосили повітряну тривогу.
Ворог уночі атакував "Шахедами"
- У ніч проти 6 березня Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи уночі лунали в Одеській та Хмельницькій областях.
- Зранку у Повітряних силах повідомили, що окупанти уночі запустили 42 ударні безпілотники. Силами та засобами ППО вдалося збити 38 дронів-камікадзе.
- На жаль, атака ворога спричинила руйнування. Так, на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури.