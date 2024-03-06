В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у Росії злітав МіГ-31К

По всій Україні зранку 6 березня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт носія гіперзвукових ракет МіГ-31К.

Тривога почала ширитися країною о 08:43. Закликаємо читачів не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти в найближче укриття.

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Що відомо про тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

09:07, 06 березня Відбій повітряної тривоги У Повітряних силах оголосили відбій загрози по МіГ-31К. 08:59, 06 березня У повітрі 2 МіГ-31К Як повідомили у Повітряних силах, у Росії злетіло 2 борти МіГ. Фіксується 2 винищувача МіГ-31К, зліт відбувся з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,

– попередили у Повітряних силах. 08:52, 06 березня Наразі пусків ракет не відбувалося.

Мапа повітряної тривоги станом на 08:52 6 березня 2024 року 08:45, 06 березня У Росії злетів МіГ-31К У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги став зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Ці ракети становлять загрозу для всієї України, адже вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини. 08:44, 06 березня Тривога почала ширитися країною. Майже у всіх областях лунає сигнал повітряної тривоги. 08:43, 06 березня У Києві оголосили повітряну тривогу.

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