В Україні може з'явитися додатковий вихідний: Зеленський вніс законопроєкт до Ради

У липні в українців може з'явитися ще один вихідний. Станеться це, якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт про визнання Дня української державності вихідним днем.

Відповідну законодавчу ініціативу Володимир Зеленський вже вніс до парламенту.

Важливо Урочисте засідання Верховної Ради до Дня Незалежності: онлайн-трансляція

Указ про святкування Дня Української державності президент підписав 24 серпня під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

Я підписав указ про святкування Дня Української державності та вношу на ваш розгляд проект закону, згідно з яким цей день має стати вихідним,

– заявив Зеленський під час виступу і Раді.

Відомо, що День Української державності відзначатимуть у день хрещення Київської Русі – 28 липня.

Як Україна святкує День Незалежності