На випадок блекауту: 10 найпотрібніших речей, якими треба запастися вже зараз

Минулого року Росія вдалася до масових ракетних обстрілів по енергооб'єктах України, що призвело до відключень світла по всій території країни. Цьогоріч блекаути теж не виключають, тому вже зараз варто до цього підготуватися.

У енергетичній компанії Yasno назвали 10 речей, які краще мати у резерві на випадок відключень світла, інформує 24 Канал. Ділимося важливим переліком.

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Що треба мати на випадок блекауту

Росія знову може вдатися до енергетичного терору. Тому усім варто підготуватися до життя за графіками відключень світла. До речі, на сайті ДТЕК Київські електромережі вони постійно опубліковані. Але у компанії наголосили: наразі немає потреби для їхнього застосування.

Тож, що варто мати під рукою – необхідний перелік речей:

павербанк (не забудьте перевіряти рівень його заряду);

у квартирі не завадить зарядна станція типу EcoFlow;

у приватному будинку – генератор з необхідним запасом пального для нього;

пальник та кілька балонів до нього. Пам'ятайте : важливо завжди дотримуватися правил експлуатації;

: важливо завжди дотримуватися правил експлуатації; декілька світлодіодних ламп на акумуляторі;

те, без чого не можна виходити на вулицю у період блекаутів – потужний ліхтарик;

світловідбивальні наліпки на себе та світлодіодний нашийник для домашніх тварин;

термобілизна і тепла ковдра;

сублімована їжа та консерви;

запас технічної та питної води.

"Всі розуміють, що від нашого сусіда можна чекати чого завгодно, але зберігаємо оптимізм і сподіваємося на краще", – додали у компанії.

Зверніть увагу: раніше ми писали поради про те, чим можна зігрітися та як приготувати їжу у період відключення світла. А також які краще обрати альтернативні джерела освітлення та подбати про зв'язок.

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