Йде гра, хочуть обдурити Москву, – Фейгін про план Заходу щодо надання Україні зброї

Точаться дискусії про те, що дев'ятий "Рамштайн", запланований на 14 лютого, може бути присвячений питанню авіації. Натомість днями Макрона заявив, що Франція розглядає можливість передати Україні винищувачі.

Про це 24 Каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що мовилося про винищувачі F-16, хоча Франція має й іншу техніку.

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Фейгін припустив, що існує певна домовленість між Олафом Шольцом, Джо Байденом та Еммануелем Макроном.

Мовляв, давайте я зображу такого, а ти такого. А тепер поміняємося ролями. Така рольова гра,

– іронічно додав спікер.

Він допускає, що Макрон міг домовитися, щоб про передачу винищувачів оголосила саме Франція.

План Заходу

Фейгін згадав, як Шольц говорив, що Німеччина надасть Leopard 2, якщо американці дадуть Abrams. Спочатку в Давосі Шольца питали, чи він дасть танки, але той уникав відповіді. Однак згодом вийшов і заявив про дозвіл на передачу танків.

Але для чого була вся ця тяганина? Тому що йде гра, адже, напевно, розраховують на обдурення Москви,

– зауважив експерт.

За словами правозахисника, такі дозволи на передачу Україні нового озброєння дозволяють європейським лідерам заробляти нові політичні бали. Це доречно, адже це і є політичною демократією. Бо в Європі, на відміну від Росії, люди обирають своїх лідерів, підкреслив Фейгін.

Тому, переконаний він, треба шукати причини в узгодженому плані європейських очільників, а не в тому, що якісь партнери гірші, а якісь кращі.

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