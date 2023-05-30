Зеленський хоче відкрити в Україні завод виробника танків Challenger та гармат М777
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Серед іншого, вона виготовляє танки Challenger та гармати М777.
Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Глава держави заявив, що Україна зацікавлена у прямих відносинах з BAE Systems.
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Зеленський провів перемовини з представниками BAE Systems
Президент 30 травня провів перемовини з представниками британської оборонної компанії BAE Systems:
- виконавчим директором Чарльзом Вудберном,
- керівною директоркою Гебі Костіган,
- директором із питань співпраці з Україною Крістіаном Сіаром.
За інформацією Офісу Президента, під час розмови домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей для ремонту й виробництва продукції компанії.
Ми зацікавлені у прямих відносинах із вашою компанією, без будь-яких посередників – не лише зараз, а й на далеку перспективу. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту й виробництва різних видів продукції вашої компанії та зацікавлені у більш глобальних відносинах, ніж є зараз,
– заявив під час перемовин Зеленський.
Глава держави відзначив важливість:
- посилення оборонних спроможностей України в часи повномасштабного вторгнення Росії,
- постачання нашій країні нових зразків і видів озброєнь.
За його словами, Україна зацікавлена в нарощуванні власних виробничих потужностей у взаємодії з партнерами.
Президент провів перемовини з представниками британської компанії BAE Systems / Фото Офісу Президента
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Rheinmetall також хоче виробляти в Україні танки та ППО
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер нещодавно заявив, що протягом найближчих тижнів намагатимуться укласти низку угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Мовиться про потужності у сфері виробництва автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.
Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе,
– підкреслив гендиректор Rheinmetall.
За його словами, інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української держави. Як конкретний приклад Паппергер навів план щодо виготовлення основних бойових танків концерну Panther.