В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: Росія підняла в небо носій "Кинджалів"
14 листопада 2023, 14:40Читать новость на русском
По всій території України близько обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина повітряної тривоги – зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал".
Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті, оскільки це може врятувати життя, пише 24 Канал. Покидати укриття слід після того, як буде оголошено відбій тривоги.
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В Україні оголошено ракетну небезпеку
Повітряні Сили ЗСУ о 14:39 оголосили ракетну небезпеку по всій території України.Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряна тривога в Україні
14:40 Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає таким чином.
Карта повітряних тривог в Україні / Скриншот