В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: Росія підняла в небо носій "Кинджалів"

14 листопада 2023, 14:40
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По всій території України близько обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина повітряної тривоги – зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал".

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті, оскільки це може врятувати життя, пише 24 Канал. Покидати укриття слід після того, як буде оголошено відбій тривоги.

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В Україні оголошено ракетну небезпеку

Повітряні Сили ЗСУ о 14:39 оголосили ракетну небезпеку по всій території України.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Повітряна тривога в Україні

14:40 Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає таким чином.


Карта повітряних тривог в Україні / Скриншот

14:39 Повітряні Сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку, оскільки зафіксовано зліт літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Ракета цього типу становить загрозу для всіх регіонів України.
 
Автор: Михайло Гема