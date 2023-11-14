В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: Росія підняла в небо носій "Кинджалів"

По всій території України близько обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина повітряної тривоги – зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал".

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті, оскільки це може врятувати життя, пише 24 Канал. Покидати укриття слід після того, як буде оголошено відбій тривоги.

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В Україні оголошено ракетну небезпеку

Повітряні Сили ЗСУ о 14:39 оголосили ракетну небезпеку по всій території України.

Повітряна тривога в Україні

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

14:40 Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає таким чином.



Карта повітряних тривог в Україні / Скриншот