Росія запускала "Кинджали": в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ
Близько п'ятої вечора 27 вересня в Україні була оголошена повітряна тривога, зокрема в столиці, через зліт винищувача МіГ. Росія запустила ракети "Кинджал", на Хмельниччині чули вибухи. 24 Канал зібрав деталі.
Під час тривоги вибухи чули в Харкові – імовірно, це були КАБи. Загалом ситуація з МіГом дуже схожа на ту, що була напередодні, 26 вересня: повідомлення про пуски з'явилися незабаром після сирен. І так само ворог атакував Хмельниччину.
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Які області атакували "Кинджалами" 27 вересня, скільки ракет летіло
Тривогу оголосили близько п'ятої вечора, дуже швидко червоною стала майже вся країна, зокрема й Київ. У Херсонській і Черкаській областях сигнал про небезпеку пролунав на кілька хвилин пізніше, ніж в інших областях. Під ударом була Хмельницька область. Загалом небезпека тривала близько 40 хвилин.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Монітори пишуть, що борти відійшли від пускових рубежів. Телеграм-канал "Каменський пацюк" зауважив, що росіяни сьогодні тренувалися на МіГах, але тривоги мали давати, коли літаки наближаються до пускових рубежів. Цього разу тривогу оголосили після того, як борт набрав дуже велику висоту, У ПС уточнили, що все ж летіло дві ракети, а не чотири. На це вказали моніторингові спільноти. Вибухи на Хмельниччині. Швидкісна ціль на Кременчук. 4 ракети на Старокостянтинів – ПС. Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів – ПС. Зафіксовано пуски "Кинджалів", – ПС. Зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
– пишуть там.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Монітори пишуть, що борти відійшли від пускових рубежів.
Телеграм-канал "Каменський пацюк" зауважив, що росіяни сьогодні тренувалися на МіГах, але тривоги мали давати, коли літаки наближаються до пускових рубежів.
Цього разу тривогу оголосили після того, як борт набрав дуже велику висоту,
У ПС уточнили, що все ж летіло дві ракети, а не чотири. На це вказали моніторингові спільноти.
Вибухи на Хмельниччині.
Швидкісна ціль на Кременчук.
4 ракети на Старокостянтинів – ПС.
Ракети з півдня у напрямку на Старокостянтинів – ПС.
Зафіксовано пуски "Кинджалів", – ПС.
Зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.