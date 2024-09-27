Росія запускала "Кинджали": в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ

Близько п'ятої вечора 27 вересня в Україні була оголошена повітряна тривога, зокрема в столиці, через зліт винищувача МіГ. Росія запустила ракети "Кинджал", на Хмельниччині чули вибухи. 24 Канал зібрав деталі.

Під час тривоги вибухи чули в Харкові – імовірно, це були КАБи. Загалом ситуація з МіГом дуже схожа на ту, що була напередодні, 26 вересня: повідомлення про пуски з'явилися незабаром після сирен. І так само ворог атакував Хмельниччину.

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Тривогу оголосили близько п'ятої вечора, дуже швидко червоною стала майже вся країна, зокрема й Київ. У Херсонській і Черкаській областях сигнал про небезпеку пролунав на кілька хвилин пізніше, ніж в інших областях. Під ударом була Хмельницька область. Загалом небезпека тривала близько 40 хвилин.