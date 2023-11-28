В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: яка причина
В Україні близько обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські військові підняли в небо носій гіперзвукової ракети "Кинджал".
Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт літака МіГ-31К. Саме цей винищувач здатен нести ракету типу "Кинджал", пише 24 Канал. О 14:29 в Україні оголосили відбій тривоги через МіГ-31К.
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Повітряна тривога може тривати кілька годин
Повітряна тривога в Україні через зліт МіГ-31К може тривати кілька годин. Так, наприклад, 27 листопада також було зафіксовано зліт цього винищувача й тривога тривала майже дві години.Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Карта повітряної тривоги в Україні / Скриншот
Останнім часом довготривалі повітряні тривоги в Україні пов'язані з тим, що росіяни за допомогою МіГ-31К патрулюють у Чорному морі. Крім того, під час патрулювання МіГ-31К може виконати дозаправлення у повітрі. У такому випадку тривога може триватиме понад три години.
В Україні шукають рішення з оголошенням тривоги під час польотів МіГ-31К
- Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, що торік збитки від повітряних тривог в Україні складали близько 7 мільярдів гривень на день. Це число постійно збільшується, якщо рахувати збитки у прив'язці до ВВП.
- Причина в тому, що під час повітряної тривоги країна фактично зупиняється. Однак не оголошувати повітряну тривогу та нехтувати правилами безпеки під час польотів МіГ-31К недопустимо. Річ у тім, що ракета "Кинджал" здатна за лічені хвилини й навіть секунди долетіти до будь-якого регіону.
- Президент Володимир Зеленський на тлі попередніх тривалих повітряних тривог через МіГ-31К дав доручення Генеральному штабу та Міноборони щодо реагування на носіїв "Кинджалів".
- За словами президента, росіяни використовують літаки МіГ-31К, щоб зупиняти економіку України. Тому Зеленський і хоче, щоб знайшли рішення, яке б дозволило ефективно реагувати на брязкання Росії.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі профільні міністерства шукають рішення щодо зміни оповіщення. Зокрема, в Україні можуть зробити маркування тривог за рівнем небезпеки: помаранчевий, жовтий і червоний.