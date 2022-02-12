В Україні перебувають близько 2 тисяч громадян США: виїжджати збираються не всі
12 лютого 2022 , 18:21Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Наразі в Україні перебувають близько 2 тисяч громадян США. Попри заклики Держдепу, не всі американці вирішили виїжджати з країни.
Представник Держдепу розповів, що США не моніторять, скільки їхніх громадян перебувають у тій чи іншій частині світу. Це передбачають демократичні принципи.
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Дві тисячі американців за останні дні повідомили нам, що вони перебувають в Україні,
– мовиться у повідомленні.
Деякі люди вже виїхали з України. Водночас частина громадян США вже заявили: вони вирішили залишитися в Україні. У Держдепі наголосили, що влада Штатів поставилася до такого рішення з повагою.
Наразі США не планують організовану евакуацію американців з України.
Громадян США закликали виїхати з України
- Держдеп США 11 лютого закликав своїх громадян виїхати з України. Їм рекомендували зробити це упродовж наступних 48 годин.
- Джейк Салліван – радник президента США з національної безпеки – наголосив американцям: "якщо ви залишаєтеся, то берете на себе ризик без гарантій того, що ви матимете іншу можливість виїхати".
- Штати не надсилатимуть в Україну військових для евакуації громадян.
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