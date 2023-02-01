Leopard для України: скільки танків передасть Іспанія в рамках перших поставок

Іспанія погодила передачу танків Україні. Наразі Міноборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення Leopard.

До речі, Іспанія планує відправити Україні Leopard вже весною 2023 року. Раніше повідомлялося, що Мадрид може надати понад пів сотні танків.

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Скільки танків Іспанія хоче передати Україні

Як стало відомо, Україна може отримати від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4 від Іспанії в рамках першого постачання.

Наразі Міноборони Іспанії проводить переговори з промисловістю стосовно термінового відновлення танків.

Як Іспанія допомагає Україні