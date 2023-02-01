Leopard для України: скільки танків передасть Іспанія в рамках перших поставок
1 лютого 2023, 10:46Читать новость на русском
Джерело:El País
Іспанія погодила передачу танків Україні. Наразі Міноборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення Leopard.
До речі, Іспанія планує відправити Україні Leopard вже весною 2023 року. Раніше повідомлялося, що Мадрид може надати понад пів сотні танків.
До речі Танків не буде: Італія заявила, що не надаватиме Україні наступальну зброю
Скільки танків Іспанія хоче передати Україні
Як стало відомо, Україна може отримати від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4 від Іспанії в рамках першого постачання.
Наразі Міноборони Іспанії проводить переговори з промисловістю стосовно термінового відновлення танків.
Як Іспанія допомагає Україні
- Українці в Іспанії можуть отримати до 500 євро допомоги. Подати заявку на отримання допомоги можна до 31 травня 2023 року.
- 27 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже погодила постачання танків Leopard в Україну.
- За словами Роблес, Мадрид може передати Україні 53 танки Leopard 2 A4. Однак вона зауважила, що не всі з них, на жаль, справні.
- Понад 200 українських військовослужбовців пройдуть навчання на базі ВПС поблизу Мадрида. Частина українських бійців навчатимуться на системі ППО HAWK.
- До речі, за період з 9 березня по 28 грудня в Іспанії було оформлено майже 161 тисячу тимчасових захистів для громадян України.