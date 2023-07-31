Перевірки ТЦК та СП в Україні: в Міноборони розповіли про перші результати

Українська влада розпочала перевірку діяльності територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки у нашій державі. Зокрема, ці дії показали, які проблеми є наразі у роботі військкоматів та над чим наразі потрібно працювати.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Генерал наголосив, що також попередньо відомо, що кількох очільників ТЦК підозрюють у незаконному збагачені, передає 24 Канал.

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Які перші результати перевірки ТЦК та СП

Павлюк наголосив, що минув перший місяць роботи Міноборони щодо перевірки ТЦК та СП. Зокрема, цю роботу міністерство вело у двох напрямках.

Зокрема, він наголосив, що спочатку працювали правоохоронні органи, які моніторили життя очільників колишніх військкоматів та слідкували, чи дотримуються ці люди чинного законодавства.

Поки що можна зробити висновки: 11 людей мають певні ознаки щодо незаконного збагачення, але це попередньо. Це все можна буде озвучувати після того, як детально буде проведена перевірка,

– сказав він.

Павлюк наголосив, що наразі правоохоронні органи продовжують працювати, і, за його словами, через 1 – 3 місяці міністерство остаточно оголосить усі результати цієї перевірки.

Генерал також додав, що іншим напрямком діяльності цих перевірок є робота комісій міністерства оборони, які вивчають саму систему ТЦК та СП, а також її проблематику.

"Зараз понад 2 тисячі звернень, які ми прийняли, вони показали ті проблеми, які існують у цьому напрямку. Тому перша ціль нашої роботи була зробити все, щоб робота ТЦК відповідала в першу чергу нормам чинного законодавства", – зазначив Павлюк.

Він наголосив, що важливим аспектом у цій роботі є те, що ці перевірки не мають зірвати процес загальної мобілізації в нашій державі. Крім цього, це має допомогти мінімізувати корупційні ризики у самих ТЦК та СП.

Які проблеми наразі має ТЦК та СП

Павлюк зазначив, що першочергово міністерство намагається розв'язати питання цифровізації ТЦК та СП.

Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які в нас є. Ще кілька місяців і ми сподіваємося завершити це все,

– наголосив він.

Генерал підкреслив, що наразі також пішла спільна робота серед міністерств. Зокрема, Міноборони підписує спільні накази з 8 міністерствами для того, щоб почав працювати реєстр резервістів.

"Він повинен працювати реєстром державним, тоді ми будемо бачити кожного військовозобов'язаного, його рух і буде тяжко робити якісь кроки незаконні. Ми зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики", – сказав Павлюк.

Крім цього, міністерство також звернулися до Офісу Президента, для того, щоб максимально залучити військові адміністрації й керівництво ОТГ до процесу мобілізації. Адже це вони мають робити за законом.

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