Приставили до горла ніж: судитимуть окупанта-чеченця, який допитував неповнолітнього на Київщині
Джерело:Офіс генерального прокурора
В Україні судитимуть командира військ нацгвардії Росії по Чеченській Республіці. Його звинувачують у взятті в заручники та застосуванні тортур до цивільних.
Так, окупант вчиняв злочини на території Київської області. Він взяв у заручники та допитував неповнолітнього хлопця.
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В Україні судитимуть чеченця-злочинця
Як стало відомо, загарбник під час тимчасової окупації селища Бабинці, що на Київщині, зі своїми співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.
Погрожуючи українцю зброєю, окупант вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони.
Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де за його наказом військовослужбовці Росії схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Після цього хлопця посадили у броньоване авто та возили по селищу, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.
Чеченець, який вчиняв злочини на Київщині / фото Офіс генпрокурора
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