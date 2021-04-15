В Україні починають формувати добровольчі загони через загострення зі сторони Росії

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців. Вони поїдуть захищати Україну у випадку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело:

фейсбук Руслана Марцінківа

Міський голова Івано-Франківська доручив сформувати загін керівнику Муніципальної інспекції міста Михайлу Шутаку.

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На Прикарпатті створюють загін добровольців

Цей загін за потреби зможе вирушити на боротьбу з російськими окупантами.

Добровольці у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде,
– написав Марцінків.

Він додав: якщо з Івано-Франківська будуть іти на Донбас добровольці, то краще, аби вони служили разом.

За словами мера, у Муніципальній інспекції Івано-Франківська наразі є 36 учасників бойових дій. "Тобто люди досвідчені й у випадку вторгнення Росії зможуть дати раду на фронті", – зазначив міський голова.

Марцінків також наголосив, що до агресії Росії слід бути готовими.

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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу