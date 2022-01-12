Україні потрібен "певний час", щоб вступити в НАТО, – Держдеп США

У Держдепі США наголосили, що НАТО відкрите для всіх. Однак Україні та Грузії для вступу в Альянс потрібен ще "певний час".

"Україна перебуває у процесі"

Україна зберігає перспективу членства в Альянсі. Про це за підсумками засідання Ради НАТО – Росія заявила перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

До теми Тиснуть на Байдена, – аналітик оцінив шанси ухвалення статусу "НАТО-плюс" для України

Ми (НАТО – 24 канал) відкриті для всіх, і, звісно, Україна – одна із тих країн, яка дуже хоче стати членом. Вони перебувають у процесі. Це потребує певного часу, й попереду ще багато роботи для того, щоби досягти високих стандартів НАТО,

– наголосила чиновниця.

Деталі засідання Ради НАТО – Росія

12 січня у Брюсселі стартували переговори Ради НАТО – Росія. На них сторони обговорили безпеку у Європі, зокрема біля кордонів України. Російську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко, а головував на засіданні генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

До речі, на брифінгу після переговорів Столтенберг заявив, що Москва дорого заплатить за агресію проти України.

Росія вимагає не брати Україну до складу Альянсу

7 грудня під час розмови з Джо Байденом Володимир Путін вимагав, аби НАТО відмовилося від рішення Бухарестського саміту 2008 року, тобто – обіцянки взяти Україну до свого складу.

Тоді американський президент відповів, що треті сторони не мають права вказувати НАТО.

Однак у Росії не заспокоїлися. Там підготували цілий документ "гарантій безпеки". Кремль вимагає, аби Альянс його підписав.

З 10 січня в Женеві відбуваються відповідні переговори між Росією та НАТО. Однак Столтенберг запевнив, що Альянс не схвалить вимогу Москви про нерозширення, адже це суперечить головному принципу.

Це може вас зацікавити – Росія підштовхнула Україну в НАТО: дивіться відео