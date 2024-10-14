Байден може вплинути на позиції європейських лідерів щодо допомоги Україні

В Україні очікували, що "Рамштайн" стане подією, де партнери оголосять про важливі рішення щодо підтримки нашої держави. Проте засідання перенесено на невизначену дату.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що зброя, яка потрібна Україні для отримання переваги на полі бою є лише у Сполучених Штатах Америки. Фінансові ресурси для виготовлення необхідної кількості також зосереджені там.

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План перемоги України

Максим Джигун вважає, що будь-який план перемоги для завершення війни в Україні складно реалізувати без підтримки США.

Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль, тому ми на них орієнтуємось. Через це президент України найперше полетів до США, де демонстрував план перемоги,

– сказав він.

Джо Байден розуміє, що будь-які різкі кроки щодо вирішення російсько-української війни, запрошення України до НАТО, надання нових дозволів активно б використовувались республіканцями для того, аби дискредитувати демократів.

Цікаво. Михайло Подоляк пояснив, що перенесення "Рамштайну" через ураган у США не є проблемою, адже не вплине на зміст події. Він підкреслив, що на засіданні у політично-військовому форматі будуть ухвалені основні рішення про допомогу Україні й це підготує основу для майбутнього Саміту миру.

На думку політолога, якби "Рамштайн" відбувся, то рішення, які там було б прийнято, ніхто не виносив на загал.

"А що стосується проривних рішень, то, я думаю, це можливо у період від листопада до січня (після виборів у США – 24 Канал). Саме тоді на Байдена не будуть тиснути опоненти", – висловився він.

Європейські партнери України

Максим Джигун припустив, якщо Байден і прагне рішучих дій щодо підтримки України, то у США ніхто не узгодить цього після виборів, адже там розв'язуватимуть внутрішні проблеми.

Тому те, що обговорюватимуть на "Рамштайні", якщо він відбудеться після 5 листопада, буде символічним. Можливо, Байден підштовхне інших союзників (із Європи – 24 Канал) надати Україні дозволи та далекобійну зброю для ударів по Росії. У США не зможуть цього зробити, а от заохотити прийняти таке рішення німців, британців чи французів – так,

– додав політолог.