Ремонтував "Жигулі", а на СТО пригнали Mercedes, – Ігнат про перехід на західні винищувачі

Україна прагне отримати західні винищувачі, щоб збільшити свої шанси в боротьбі з Росією у небі. Перехід на західні літаки потребує підготовки не тільки пілотів, але й інженерів.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував, коли Україна може отримати західні літаки, пише 24 Канал. За його словами, перекидання техніки не займе багато часу.

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Інженерів потрібно готувати паралельно з підготовкою пілотів

Натомість більше часу займе підготовка технічної документації та інженерів, які будуть обслуговувати літаки.

"Не менш важливий процес, аніж підготовка пілотів. Їх (інженерів – 24 Канал) теж треба підготувати", – наголосив Юрій Ігнат.

Полковник зазначив, що досі українські інженери мали справу з радянською технікою, яка суттєво відрізняється від західної. Він провів аналогію з радянськими та західними автомобілями.

Це наче ти все життя ремонтував "Жигулі", а тобі на СТО пригнали Mercedes. Бери розбирай і ремонтуй. Це важливий процес який потрібно проводити паралельно з підготовкою пілотів,

– сказав Ігнат.

Інфраструктура аеродромів – це не найскладніше питання

Крім того, речник Повітряних Сил ЗСУ додав, що важливе значення має адаптація інфраструктуру аеродромів. "У нас багато аеродромів – десятки різних, штатних та оперативних, звідки наші пілоти виконують бойові завдання", – додав Ігнат.

Полковник вкотре спростував міф, що західні літаки нібито не зможуть злітати в Україні. Він нагадав, що американські літали злітали в Миргороді Полтавської області, а F-15 були в Хмельницькій області.

Ігнат запевняє, що інфраструктура – це не найскладніше питання і воно не буде каменем спотикання. За його словами, головне – це політичне рішення.

Речник підкреслив, що повинна бути авіаційна коаліція, яка вирішить, який тип винищувача отримає Україна та коли. Ігнат заявив, що Україні треба якомога швидше отримати літаки, щоб протистояти Росії, яка переважає кількісно та технологічно.

Він зазначив, що перевага в повітрі має ключове значення і забезпечить успіх сухопутним операціям.

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