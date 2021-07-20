В Україні скасують обов'язковий військовий призов: у "Слузі народу" назвали терміни

В Україні скасують обов'язковий військовий призов та проведуть реформу військкомату. Це стане ще одним кроком на шляху України до членства у НАТО.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що обов'язковий військовий призов можуть скасувати вже з 2023 року. Водночас військова стратегія триватиме і надалі.

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Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов'язані з планом членства у НАТО,

– наголосив Корнієнко.

За словами політика, базові зміни – це питання декількох років.

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