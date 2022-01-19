В Україні скоротили терміни сертифіката вакцинації до 270 днів

Українська влада 19 січня вирішила скоротити терміни сертифіката про вакцинацію до 270 днів. Раніше вони були дійсними рік, тобто 365 днів.

Таким чином тепер сертифікати про вакцинацію діятимуть 9 місяців. Так, на засіданні уряду схвалили відповідну постанову.

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Якщо людина зробить щеплення бустерною дозою, то дію документа продовжать на такий самий період.

Зауважимо, раніше в уряді теж говорили, що бустерна доза вакцини буде продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Однак тоді не уточняли, на який період.

Останні новини про сертифікати вакцинації

Українські COVID-сертифікати визнали ще 6 країн світу. Мовиться про Чорногорію, Тайвань, Уругвай, Таїланд, Ліван, Туніс.

Україна планує приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів. Для вакцинованих українців це означатиме вільні та зручні подорожі без ПЛР-тестів та самоізоляції.

Сертифікат про введення бустерної дози з'явиться у Дії наприкінці січня.

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