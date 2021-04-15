Посол у Німеччині вважає, що Україні слід думати про ядерний статус, якщо не потрапить у НАТО

Посол України в Німеччині вважає, що ситуація на українських кордонах вимагає негайної реакції Заходу. Міжнародні партнери, на думку Андрія Мельника, мають надати Києву озброєння та приєднати до НАТО. В іншому випадку Україна має думати про те, щоб озброюватись самою і, можливо, відновити ядерний статус.

Про це Мельник повідомив в ефірі німецької радіостанції. За словами дипломата, в окупованому Криму та на східних кордонах України зібрались до 90 тисяч російських військових.

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Це найбільше переміщення військ з часу Другої світової, – Мельник



Це розгортання – не просто гра м'язами. Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни,

– заявив дипломат.

У цій ситуації Україні потрібна не лише словесна міжнародна підтримка, а й найсучасніші системи озброєнь. Першочергове завдання – зміцнити обороноздатність. Посол наголошує: без санкцій та міжнародного тиску на Росію Україна не витримала б останні 7 років, проте цього недостатньо.

Вибір України – невеликий: бути членом НАТО чи озброїтись самим

Велике сподівання – саме на Німеччину, адже вона – четвертий у світі експортер зброї. Надважлива роль і у НАТО. Мельник вважає, що Україну слід приєднати до Альянсу. Адже, якби Україна була членом НАТО у 2014 році, то такої ситуації б не виникло.

В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?

– сказав посол.

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Головне про стягування російських військ до українського кордону

На початку квітня про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Представники США в ОБСЄ оцінили чисельність військових Росії поблизу українських кордонів у 25 тисяч.

За даними української розвідки, ця цифра може вже незабаром збільшитись до 110 тисяч.

Через напруженість Україна скликала термінові консультації з НАТО. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу