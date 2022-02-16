В Україні стартував телемарафон до Дня єднання: онлайн-трансляція

У День єднання в Україні розпочався загальнонаціональний телемарафон. Стартував захід виконанням Державного Гімну України.

Напередодні, 15 лютого, цю подію аносував заступник глави Міністерства культури та інформаційної політики Тарас Шевченко. 24 канал повідомляє, що телемарафон стартував о 8 годині 16 лютого.

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Загальнонаціональний телемарафон в Україні

Телемарафон "UAразом" розпочався о 8 годині та триватиме до 10, а також ввечері з 19 до 22 години. Першим зі зверненням до українців виступив президент Володимир Зеленський, далі – глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

З Днем єднання синьо-жовті. З Днем єднання, Україно. Схід, Захід, Південь, Північ – звучить лише разом і сильно,

– наголосив президент.

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До речі, 15 лютого Денис Шмигаль заявив, що День єдності має консолідувати наше суспільство. Адже уряд продемонстрував згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Також у план заходів входить:

запуск платформи стратегічної комунікації "UAразом", з допомогою якої влада щодня інформуватиме населення про безпекову ситуацію біля кордонів та планує прискорити процес формування батальйонів територіальної оборони;

новий канал комунікації використовуватимуть для проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

День єдності 16 лютого: що відомо

11 лютого німецьке видання Der Spiegel, з посиланням на ЦРУ та військових США написало, що напад Росії на Україну відбудеться у середу, 16 лютого. Мовляв, про це американські спецслужби повідомили уряд та країни НАТО.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов цю інформацію спростував. Міністр оборони Олексій Резніков вкотре розповів, що ворог не сформував ударного угруповання для повномасштабного вторгнення в Україну.

14 лютого Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 16 лютого Днем єднання. Президент України хоче консолідувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.

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