Міністерство юстиції України розпочинає великий розпродаж в’язниць. Першим під молоток піде "Ірпінський виправний центр (№ 132)".

6 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться перший захід у рамках проєкту великого розпродажу в’язниць. Усі операції здійснюватимуться через систему "Prozorro-Продажі". Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

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У Мін'юсті вже розсекретили першу локацію для продажу – "Ірпінський виправний центр (№ 132)". На його території і відбудеться захід.

На що витратять отримані кошти

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні зараз є набагато більше в'язниць, аніж потрібно. Тому їх спокійно можна продавати. На думку міністра, необхідно домовитися про механізм, який дозволить витратити отримані кошти на поліпшення інфраструктури.

На жаль, парламент не підтримав законопроєкт, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого та дещо затягують процес бюрократичними формальностями,

– зауважив Малюська.

Станом на 2020 рік багато українських в'язниць перебувають у дуже плачевному стані. Міністр розповів, що у Лук'янівському СІЗО в Києві в деяких камерах бракує спальних місць. Однак це ще далеко не найгірша ситуація. Існують СІЗО, у яких засуджені змушені спати по черзі.

Що відомо про першу локацію