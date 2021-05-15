В Україні створять кібервійська: таке рішення прийняла РНБО у таємному режимі

Рада національної безпеки й оборони під час засідання 14 травня підтримала ідею створення в Україні кібервійськ. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, 21 член Ради – усі, хто був на засіданні – проголосували за. Питання про створення кібервійськ розглядали у таємному режимі.

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В Україні з'являться кібервійська

РНБО на засіданні 14 травня схвалила стратегію розвитку кібербезпеки України на наступні 5 років. Серед іншого вона передбачає створення кібервійськ.

Ми сьогодні в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ у нашій державі. Це рішення, я можу сказати, підтримали одноголосно всі 21 член (РНБО – 24 канал), присутні на засіданні,

– сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

За його словами, найближчим часом щодо цього "буде указ президента". Від нього прозвучать і подробиці.

Інші важливі безпекові рішення РНБО 14 травня

Як пояснював міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, таке рішення прийнято РНБО для того, щоб Україна сталаМіністр також анонсував створення системи оповіщення українців про надзвичайні ситуації.

Олексій Данілов розповів, що 14 травня Рада нацбезпеки й оборони розглядала 8 питань, серед яких:

Питання біологічної безпеки та захисту – "тому що в тому стані, в якому ми зустріли COVID-19, виявилося, що країна була поставлена ​​на межу імпортної залежності навіть від тих речей, які є дуже простими".

та захисту – "тому що в тому стані, в якому ми зустріли COVID-19, виявилося, що країна була поставлена ​​на межу імпортної залежності навіть від тих речей, які є дуже простими". Також "було прийнято важливе і фундаментальне рішення щодо ліків і вакцин ", подробиці про яке наразі не оприлюднюють.

", подробиці про яке наразі не оприлюднюють. Питання про економічний вплив Росії. Зараз представники РНБО перебувають у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а за підсумками візиту відбудеться засідання "через 2 тижні, якщо президент затвердить порядок".

Головні ж рішення РНБО 14 травня – це:

Про запровадження персональних санкцій проти 557 "злодіїв в законі" і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Про аудит земель і будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці, та встановлення за дорученням президента повного переліку людей, які там мешкають.

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