В Україні була тривога через загрозу ракетних обстрілів: в яких регіонах небезпечно
Росія неперервно тероризує Україну. Зранку було обстріляно кілька міст, а ще ворог підіймав МіГ. Тепер існує небезпека від ракетних пусків, 24 Канал збирає деталі.
Зранку 21 жовтня окупанти ударили балістикою по Запоріжжю та "Шахедами" – по Сумах. В обох випадках цілили по житловій забудові. Також обстріляли Кривий Ріг. На жаль, у Запоріжжі багато поранених, а з-під завалів дістали тіло жертви.
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Що відомо про загрозу ракетних обстрілів 21 жовтня
Відбій по балістиці, – ПС. Пуски КАБів на Сумщину, – ПС. Знову загроза балістики зі сходу. Є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. (Карта інтерактивна, тож дані можуть змінюватися) Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області – в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Де зараз тривога
Оновлення від Повітряних сил
Тривога охопила половину України
ПС попередили про небезпеку
Відбій по балістиці, – ПС.
Пуски КАБів на Сумщину, – ПС.
Знову загроза балістики зі сходу.
Є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
(Карта інтерактивна, тож дані можуть змінюватися)
Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області – в областях, де оголошено повітряну тривогу.