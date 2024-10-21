В Україні була тривога через загрозу ракетних обстрілів: в яких регіонах небезпечно

Росія неперервно тероризує Україну. Зранку було обстріляно кілька міст, а ще ворог підіймав МіГ. Тепер існує небезпека від ракетних пусків, 24 Канал збирає деталі.

Зранку 21 жовтня окупанти ударили балістикою по Запоріжжю та "Шахедами" – по Сумах. В обох випадках цілили по житловій забудові. Також обстріляли Кривий Ріг. На жаль, у Запоріжжі багато поранених, а з-під завалів дістали тіло жертви.

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Що відомо про загрозу ракетних обстрілів 21 жовтня