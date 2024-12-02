Україні важливо втриматись у Курській області взимку, – британський полковник
Росія намагається повернути контроль над Курською областю до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Україні важливо втриматися на цьому напрямку.
Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області є надзвичайно важливою.
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Що потрібно Росії
Як наголосив британський полковник, очевидно, що Росія захоче повернути під свій контроль якнайбільше територій у Курській області. Їй важливо це зробити саме до того, як до влади у США прийде Дональд Трамп. Він неодноразово говорив, що хоче зупинити війну в Україні.
Думаю, що той, хто утримуватиме Курську область взимку, перебуватиме в сильній позиції. Росія докладає багато зусиль, намагаючись повернути якнайбільше території в Курській області,
– сказав полковник.
Є сподівання, що Україна отримає достатню кількість далекобійних крилатих ракет, щоб продовжувати бити по військових об'єктах в Курській області. Тут варто відзначити удар по підземному об'єкту, де, за даними ЗМІ, був знищений російський генерал та ще 18 офіцерів.
Я очікую, що ці удари продовжаться. Storm Shadow якраз розраховані під такі удари. Якщо ви знищуєте командування, то сили, які перебувають попереду, стають вразливими,
– зауважив полковник.