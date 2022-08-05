В Україні вже вилучили російських активів на 28 мільярдів гривень: підуть на відновлення

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні нараду щодо санкцій та конфіскації російських активів. Розповів про суттєві результати.

В Україні вже примусово вилучили російських активів на 28 мільярдів гривень. Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

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Конфіскація триває

За словами президента, робота продовжується. Понад 900 об’єктів, які належать росії, пропонують конфіскувати. Однак якщо говорити про пакет власності не тільки держави-терориста, але й про її резидентів, то мовиться про 36 тисяч позицій на вилучення.

Все це буде направлено на відшкодування збитків, які росія завдає війною і терором,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент заслухав результати роботи щодо розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Над цим працюють наші партнери в Європі та США. Триває робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.

росія за все заплатить

Президент додав, що росія заплатить за все: за спалений Донбас, за знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України.

Платитиме держава-агресорка і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке вона й так втрачає з кожним ударом по нашій території.

Детальніше – звернення Зеленського за 5 серпня: відео