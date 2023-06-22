В Україну заборонили ввозити книги з Росії, Білорусі та окупованих територій

Президент підписав закон, який забороняє ввезення в Україну книг з Росії й Білорусі, а також окупованих територій. Він переконаний, що це правильне рішення.

22 червня Володимир Зеленський повідомив, що підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

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Які книги потрапили під заборону

Зеленський підписав закон, який забороняє ввозити на митну територію України й розповсюджувати тут видавничу продукцію, яка має походження, виготовлена або випущена на території Росії та Білорусі, а також на окупованих територіях з моменту вторгнення туди ворога.

Крім цього, це стосується книжкових видань, які містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора. Але за винятком колишніх громадян Росії, які є або на момент смерті були громадянами України.

Зеленський зазначив, що текст закону спеціально надсилали інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов'язань у частині захисту прав меншин у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

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