Українська артилерія на Півдні "зняла з обліку" ворожий ЗРК "ТОР М1" та 3 склади боєприпасів
Джерело:оперативне командування "Південь"
Окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат на Півдні. 5 червня українські захисники знищили зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", самохідну гаубицю, РСЗВ та купу іншої техніки.
Також окупаційна армія продовжує втрачати особовий склад. За добу наші бійці знешкодили 59 загарбників.
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Захисники знищили купу ворожої техніки на Півдні
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на фронті – динамічна та напружена. Російські окупанти намагаються покращити своє положення, однак не мають успіху. Натомість вони продовжують укріплюватися на оборонних рубежах.
Загарбники 5 червня завдали авіаційного удару гелікоптерами Ка-52 по підрозділах українських захисників. У відповідь наша авіація завдала 3 ураження по позиціях окупантів. Окрім цього, ракетно-артилерійські підрозділи назавжди викреслили з обліку боєздатних:
- 59 окупантів,
- танк,
- 6 інших броньованих машин,
- зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1",
- реактивну систему залпового вогню,
- самохідну гаубицю "Гвоздика",
- 5 автівок.
Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини українські захисники знищили 3 польові склади боєприпасів окупантів.
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Загальні втрати окупантів
Від початку повномасштабної війни українські захисники знищили приблизно 31,15 тисячі окупантів. Також "друга армія у світі" стрімко втрачає техніку. Зокрема, наші воїни спопелили:
- 1381 танк,
- 3392 бойові броньовані машини,
- 686 артилерійських систем,
- 207 реактивних систем залпового вогню,
- 95 засобів протиповітряної оборони,
- 210 літаків,
- 175 гелікоптерів,
- 548 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 122 крилаті ракети,
- 13 кораблів та катерів,
- 2360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Втрати росіян можуть бути значно більшими. Адже зробити точні підрахунки неможливо через активні бойові дії.
Також 4 червня наші бійці знищили на Запоріжжі 8 окупантів, а ще 19 – поранили. Окрім цього, захисники ліквідували 2 танки, бойову броньовану машину, 4 одиниці автомобільної техніки та міномет. Водночас воїни ЗСУ змогли знищити у регіоні одну позицію ворожого відділення.
Окупаційна армія втрачає в Україні не лише солдатів, а й членів командування. Так, захисники ліквідували генерал-майора Романа Кутузова з позивним "Туман". На сайті однієї з квазіреспублік повідомили, що це трапилось поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ у Попаснянському районі Луганщини.
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