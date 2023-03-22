"Ніхто сюди з-під палки не прийшов": артилерія на Півдні показала, як насипає по позиціях росіян

Українські артилеристи потужно працюють по окупантах на Півдні України. Бійці показували свою роботу ще влітку 2022 року, проте дозволили публікувати тільки тепер.

Проєкт "Український свідок" розповів, що зараз військові вже діють на інших позиціях. Тож їхню роботу показувати безпечно, повідомляє 24 Канал.

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Як наші бійці потужно б'ють по ворогу на Півдні

Командир взводу управління батареї Микола Кутовий розповів, що вони працюють на реактивній системі залпового вогню калібру 220 міліметрів БМ-27 "Ураган". Вона несе 16 реактивних снарядів вагою по 280 кілограмів кожен. З них маса бойової частини – 90 кілограмів. Максимальна дальність – 35 кілометрів.

Чим швидше ми виїхали, чим швидше ми відпрацювали, тим швидше ми накрили ворожу позицію, тим менше наших хлопців загине. Склади – ті, що на передній лінії, ми накриваємо. Знаю, що накривали склади з боєприпасами й вони потім довго горіли,

– зауважив Микола Кутовий.

Як наші "Урагани" розбивали ворожі склади на Півдні влітку 2022 року: дивіться відео

Командир самохідної гармати "Піон" Андрій Синиця розповів, що він воював у 2015 році, адже був мобілізований. У мирному житті – працював кадровиком.

"В кожного сім'я, в кожного діти, кохані, дружини, батьки… Є, за що боротися, і є, кого захищати. Тут нікого немає з-під палки", – розповів "Піон" про їхню роботу.

У декого з бійців вже завершувався контракт, та вони залишились воювати далі. Деякі – пішли на фронт після повномасштабного вторгнення. У кожного з них своя історія, проте мета спільна – Перемога України.

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