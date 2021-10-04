Українська дипломатка відвідала Саакашвілі в СІЗО: як почувається політик
Джерело:24 канал
Український консул 4 жовтня відвідала Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Диломатка прийшла у в'язницю в місті Руставі, де тримають політика.
Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що на умови утримання політик не скаржився.
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Крім того, консул комунікує та взаємодіє з адвокатами Саакашвілі. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати політику консульську і правову допомогу.
У яких умовах тримають Саакашвілі
Політика тримають у в'язниці №12 у Руставі. Його помістили в одиночну камеру "європейського стандарту". Там є цілодобове відеоспостереження. Крім того, у камері є так званий "підвищений комфорт" – телевізор і мобільний туалет,
Саакашвілі мають годувати 3 рази на добу. Раз три години лікар контролює стан політика.
Затримання Саакашвілі у Грузії: головне
- Колишнього президента Грузії затримали на батьківщині 1 жовтня 2021 року.
- Перед тим політик опублікував відео грузинською мовою, у якому розповів, що повернувся додому. Все для того, щоб взяти участь у виборах.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пояснив, що Саакашвілі заочно був засуджений у справах про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- Заочно політику винесли вирок – 6 років ув'язнення. Помилувати його може президентка країни Саломе Зурабішвілі. Однак та заявила, що цього не буде.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не залишиться осторонь справи, а домагатиметься повернення Саакашвілі, який є її громадянином.