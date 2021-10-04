Українська дипломатка відвідала Саакашвілі в СІЗО: як почувається політик

Український консул 4 жовтня відвідала Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Диломатка прийшла у в'язницю в місті Руставі, де тримають політика.

Стан Міхеіла Саакашвілі задовільний. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що на умови утримання політик не скаржився.

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Крім того, консул комунікує та взаємодіє з адвокатами Саакашвілі. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати політику консульську і правову допомогу.

У яких умовах тримають Саакашвілі

Політика тримають у в'язниці №12 у Руставі. Його помістили в одиночну камеру "європейського стандарту". Там є цілодобове відеоспостереження. Крім того, у камері є так званий "підвищений комфорт" – телевізор і мобільний туалет,

Саакашвілі мають годувати 3 рази на добу. Раз три години лікар контролює стан політика.

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