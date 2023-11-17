Поклали цілу казарму: колаборант скаржиться на рейд українців в Запорізькій області

Колаборант Владімір Новіков поскаржився, що українська ДРГ проникла у російську казарму декілька днів тому. Вони ліквідували загарбників, перед цим викликавши переполох у частині.

Жоден російський воєнкор вирішив про цей випадок не розповідати назагал. А Новіков ще навіть опублікував відеодоказ своїх слів.

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Українська ДРГ в тилу ворога

Колаборант Владімір Новіков на прізвисько "Алабай" розповів, що декілька днів тому українські військові проникли у місце розташування підрозділу армії Росії у Запорізькій області. Вони "викосили" ворожих солдат, майже безшумно зайшовши у казарму.

Внаслідок застосування безшумної зброї, тобто часові були зняті, противник зайшов до підвального приміщення, яке використовувалося під "розполагу", закидав гранатами й засипав кулями. Втрати були величезні,

– поділився зрадник.

Росіяни не очікували такого сюрпризу, тому просто спали. Зате коли прокинулися, казарму охопив справжній хаос.

Звісно, люди відпочивали, було велике скупчення у темноті. В цій плутанині, в темноті, коли стрілянина і рвуться гранати, відбувся хаос, каша, одне одного теж зачепили,

– ділиться "Алабай".

Владімір Новіков звинуватив в інциденті російське командування. За його словами внаслідок "ідіотизму або безтурботності" не було достатньо грамотно вибудовано охорону. Також "Алабай" розповів, що подібне траплялося й у 2014 – 2015 роках.

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