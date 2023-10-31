"Франкенштейн" для ППО: як Україна модернізує ракети та комплекси

Україна намагається максимально посилити свою протиповітряну оборону. Зокрема, наші фахівці поєднують західні ракети з радянськими пусковими установками та радарами, утворюючи своєрідні "франкенштейни".

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, у чому перевага таких зенітно-ракетних комплексів. За його словами, це нормальна практика для західних країн.

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"Основні комплекси – це вже "франкенштейни". Зняли ракети з літака, приземлили і створили таких собі хороших "франкенштейнів", тому що не треба нічого нового придумувати", – зазначив Світан.

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Чи є серед західної зброї "франкенштейни"

В основному тепер нові ЗРК базуються на ракетах "повітря – повітря", тобто з цілевказанням і запуском з літака.

Aster-30 – ракета повітряного базування, яку приземлили, створили їй хорошу систему цілевказання, тобто путні радари з дальністю під 200 кілометрів, і посилили розгінним блоком.

Ракету "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM, яку використовує F-16, приземлили і зробили на її базі ЗРК NASAMS.

Ракету IRIS-T малої дальності приземлили, зробили "франкенштейна" – і маємо IRIS-T SLM, що майже на 100% знищує літальні цілі.

Україна взяла приклад із західних країн

"За такою самою схемою пішли і наші умільці. Ракету RIM-7 Sea Sparrow приземлили в "Бук"", – наголосив Світан.

Крім того, Україні мають передати ракету AIM-9M, яка працюватиме з нашими локаторами. І це вже стає зенітним комплексом.

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