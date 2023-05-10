Радіти зарано, – Повітряні сили про показник у 90% збитих українською ППО ракет
Джерело:BBC
Під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття ракет сягав понад 90%. Однак у Повітряних силах застерігають, стверджувати про якусь стійку тенденцію не можна.
Під час наступного обстрілу показник може бути 30 чи 40%. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Від чого залежить результативність
Збиті ракети ворога – це результат наполегливої і важкої роботи. Ігнат пояснив, що у військових вже є набутий досвід. Також вдосконалюються мобільні вогневі групи, збільшується наявність та номенклатура західного озброєння.
Однак результативність залежить від того, що і куди запускають росіяни, і чи є там потрібні засоби.
Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем,
– наголосив Ігнат.
Наприклад, нещодавно на Півдні за одну атаку пройшли усі запущені 4 російські крилаті ракети, а у ніч на 9 травня ППО змогла збити усі 8.
Виснаження системи ППО
Ігнат зазначив, для насичення ППО України західними системами потрібні роки. Наразі основою залишаються радянські системи С-300 та "Бук" М1. За словами речника, ми дуже повільно замінюємо стару радянську на західну техніку.
Він нагадав про статтю The New York Times, де писали, що українська ППО виснажуються. Однак не слід забувати, що Росія теж виснажується – окупанти витрачають ракети та "шахеди".