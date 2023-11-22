Маємо потужні розробки, але мало: як працюють системи РЕБ

Системи радіоелектронної боротьби виконують дуже важливу роль на полі бою. Україна має в арсеналі гарні системи РЕБ. Однак й ворог протистоїть ЗСУ власними доволі ефективними системами.

Такою думкою поділився з 24 Каналом засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що росіянам вдалося створити міцну систему РЕБ. Проте так сталося імовірно через те, що саме у цьому роду військ корупційних схем було менше, ніж в інших.

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Головне завдання РЕБ

Україна також удосконалює власну радіоелектронної боротьби. Наразі триває робота над розгортанням загальнонаціональної системи РЕБ "Покрова", яка має захистити Україну від російських БпЛА.

Маємо також декілька українських розробок, зокрема комплекси РЕБ "Буковель-AD R4". Це доволі потужні розробки, але їх мало.Ми не можемо прикрити ними навіть всю лінію фронту,

– пояснив військовий експерт.

Існує упередження, що завдання РЕБ насамперед "глушити" безпілотники, щоб вони не літали. Це не зовсім так. РЕБ працює проти систем супутникової навігації, комунікацій – цифрових та аналогових радіостанцій, проти різних видів зв'язку, зокрема супутникового.

Головне завдання РЕБ – завадити ворогу передавати інформацію. Приміром, щоб він не мав можливості надавати команди "вперед, в атаку" чи "відступаємо" будь-якими засобами зв'язку, крім як прапорцями чи кричати в мегафон,

– наголосив Нарожний.

Водночас Україна, на жаль, має великий пробіл у цьому напрямку. Зокрема Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний писав про це у свої статті у The Economist, зазначивши, що РЕБ нам потрібен для того, щоб захистити свої позиції.

Залужний назвав 5 кроків, які допоможуть перемогти у війні проти Росії. Один з них це – радіоелектронна боротьба . Саме РЕБ, на його думку, є №ключем до перемоги у війні безпілотників". Водночас він визнав, що наразі противник випереджає Україну у цій галузі.

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У росіян не все добре з РЕБ

Натомість в Україні розпочалось виробництво так званих купольних РЕБ. Однак вони мають недолік. Припустимо, Головнокомандувач дає команду на певній ділянці фронту наступати і необхідно увесь РЕБ увімкнуть або навпаки вимкнути, щоб там працювали всі безпілотники та засоби зв'язку.

Якби це був централізований РЕБ, він міг би їм керувати. А за дії купольного РЕБ десь в окопі його команду можуть не отримати, а також вимкнути цей РЕБ. Це є величезною проблемою,

– підкреслив військовий експерт.

У ворога теж не все добре щодо системи радіоелектронної боротьби. Багато хто уявляє РЕБ як таку собі невеличку чарівну валізу. А насправді для того, щоб цей комплекс працював, його необхідно розгорнути так, що він за розмірами буде як триповерховий будинок. І з нього, як з їжака, буде стирчати купа антен.

"Такий комплекс важко буде приховати будь-де, його помітить будь-який безпілотник і тоді він стане ціллю для українських HIMARS. На жаль це тривалий шлях, у ворога цих систем у ворога багато, але ми працюємо над їхньою ліквідацією", – резюмував Павло Нарожний.

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