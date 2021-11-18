Українська влада не мала коментувати операцію щодо захоплення вагнерівців, – Арахамія
Джерело:24 канал
Давид Арахамія заявив, що українська влада не мала коментувати операцію щодо затримання вагнерівців. Однак її втягли у "політичну провокацію".
Ефір треба було закривати, – Арахамія
За словами керівника фракції "Слуга народу", українська влада має смішний вигляд в очах міжнародних партнерів. Все тому, що на нашому телебаченні розповідають інформацію про секретні спецоперації.
Читайте також Можна сказати все, що завгодно, – в ОП відреагували на розслідування про вагнерівців
Коли тільки почали розгойдувати цю ситуацію і питати була операція чи ні все, що вони (влада – 24 канал) мали сказати – такі операції не коментуються. Все. І закрили на цьому весь ефір. А далі пішли б, як належить – згідно із законом,
– заявив політик.
Тепер НАТО попереджає про загрозу російської агресії.
"Коли партнери передають секретні дані розвідки то питають: "Хлопці, у вас "дах поїхав"? Вам можна взагалі дані давати? У вас тут через день про спецоперації передачі показують", – розповів Арахамія.
Що відомо про спецоперацію із затримання вагнерівців
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера". Мовляв, вони готували заворушення перед президентськими виборами.
- Однак вже на початку вересня поширили інформацію, що СБУ нібито знала про бійців і готувала спецоперацію. Її зірвали буцімто через витік інформації з Офісу Президента.
- Розслідувачі Bellingcat 17 листопада опублікували розслідування. У ньому вони заявили, що українська влада дійсно готувала масштабну спецоперацію. 15 червня 2020 року її погодив президент Володимир Зеленський.
- Водночас глава ОП Андрій Єрмак просив відтермінувати операцію на тиждень через побоювання, що Росія зірве заплановане на Донбасі перемир'я. Тому її перенесли на 4 дні.