19:24
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві

      192 Читать новость на русском
      Юрій Лазебніков і Олег Крот
      Юрій Лазебніков і Олег Крот

      Про це повідомили Юрій Лазебніков і Олег Крот, співзасновники WePlay! Esports і холдингу TECHIIA в інтерв'ю виданню MC Today.

      Кіберспорт в світі набирає обертів. У 2017 році оборот міжнародного ринку віртуальних змагань оцінили в $ 655 млн. У порівнянні з попереднім роком приріст склав 33%, говориться в звіті компанії Newzoo. Експерти Newzoo вважають, що вже до кінця 2019 року доходи кіберспортивної галузі досягнуть $906 млн. А в 2021 році оборот світового бізнесу кіберспорту перевищить $1,6 млрд.

      WePlay! Esports організовує кіберспортивні онлайн-турніри та LAN-фінали з 2012 року. Сьогодні компанія проводить до 4 тисяч онлайн-турнірів на рік і кілька великих подій оффлайн. Один з найбільших заходів, LAN-фінал WePlay!-ліги із Dota 2 в 2016 році пройшов на території двох павільйонів Міжнародного виставкового центру в Києві і зібрав понад 20 тисяч гравців з усього світу: від Південної Кореї до Америки. За три дні турнір подивилися онлайн понад 11 млн глядачів.

      Український ринок оцінив масштабність аудиторії і високий рівень організації заходів (півмільйона доларів на організацію турніру і $200 тисяч призового фонду). Разом з тим Юрій Лазебников і Олег Крот прийняли рішення виходити на міжнародний рівень, щоб залучити світові компанії в партнери. Для цього співзасновники WePlay! Esports залучили кілька партнерів, які найближчим часом інвестують в WePlay! близько $30 млн. Частину коштів спрямують на будівництво арени для кіберспортивних змагань в Лос-Анджелесі (США).

      Щоразу орендувати нові приміщення – це дорожче, ніж побудувати свою арену. За кілька мільйонів доларів ми побудуємо арену в Лос-Анджелесі на 2 тисячі кв. м, а з часом розширимо її до 5 тисяч,
      – кажуть засновники WePlay! Юрій Лазебніков і Олег Крот.

      Будівництво комплексу в США вже йде. Паралельно будується арена в Києві. Ще одну компанія планує розмістити в Європі, але в якому місті – поки що таємниця.

      Сьогодні офіси компанії WePlay! Esports знаходяться в Україні, на Кіпрі і в США, компанія увійшла в холдинг TECHIIA. У планах компанії – нарощувати обороти в Києві, паралельно розвиваючи бізнес в Європі, Китаї та США.

      "Україна – прекрасна країна з талановитими людьми, тому WePlay! тут буде тільки розширюватися", – діляться Олег і Юрій.

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала майже 100 відсотків голосів
      сьогодні
      201903
      Теги: Новини України Новини Києва Кіберспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      сьогодні , 19:01 Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      Наталя Боднар 300
      Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      сьогодні , 19:00 Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      Блог Медіа 635
      Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      сьогодні , 18:05 Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 1300
      Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      сьогодні , 17:00 Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      Артем Овдієнко 2608
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 16:01 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 8796
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук