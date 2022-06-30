Українська делегація атомників покинула Міжнародну конференцію під час виступу росіянина

У Відні делегація українських атомників вийшла з залу під час виступу представника Росії. Такий протест проти дій держави-агресорки українські фахівці висловили під час Міжнародної конференції МАГАТЕ.

З 27 червня в Австрії триває Сьома нарада договірних сторін. Вона стосується виконання зобов'язань щодо конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.

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Росія широко представлена на конференції МАГАТЕ

Росія широко представлена на заході, попри те, що українська сторона не один раз робила зауваження щодо цього організаторам – МАГАТЕ.

Разом з тим російські атомники не лише брали участь в засіданнях, а й навіть головували в певних секціях конференції.

На виступі спікера з Росії українці присутні не були

Коли свій виступ почав спікер з Росії, українська делегація на чолі з головою

"Держатомрегулювання" Олегом Коріковим вийшла з залу. Також це зробив головний консультант президента "Енергоатому" Олександр Моцик.

Росіяни постійно загрожують ядерній безпеці

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення в Україну окупаційні війська постійно загрожують ядерній безпеці. Так МАГАТЕ втратило зв'язок з Запорізькою АЕС, яка перебуває під контролем окупантів протягом 4 місяців. Схожий інцидент вже траплявся – близько місяця тому.

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