Техніку й живу силу – ліквідовано: ексклюзивні кадри удару дрона по окупантах на Запоріжжі
Українські військові за допомогою дрона атакували окупантів на Запорізькому напрямку. Наші бійці знешкодили російських загарбників.
Бійці Нацгвардії надали 24 Каналу ексклюзивне відео, як за допомогою дрона-камікадзе атакували позиції окупантів. На кадрах наші військові знищують одну з позицій окупантів на Запорізькому напрямку.
Дивіться також Одночасно знешкоджують як 1, так і 221 дрон: у ЗСУ пояснили важливість і переваги РЕБ у війні
Нацгвардійці знищили одну з позицій окупантів
Нацгвардійці розповіли кореспондентці 24 Каналу Ані Черненко, що техніку та живу силу противника вдалося ліквідувати.
Нацгвардійці за допомогою дрона атакували позиції окупантів: дивіться відео
Нацгвардійці працюють із різними типами БпЛА. Залежно від задач – це "пташки"-розвідники й камікадзе. Перші здатні залітати на 15 кілометрів у тил ворога. Другі – влучно та тихо сиплять снаряди на голову ворогу.
Це ударний камікадзе. Фактично це така апаратура, яка зроблена з найдешевших матеріалів. Її головна задача – підняти вантаж і доставити його в точку призначення. І вартість цієї моделі – вона дуже дешева, її абсолютно не шкода, щоб вона працювала по ворогу,
– розповів військовослужбовець з позивним "Мобік".
Щоб пташки були непомітними для ворожих радарів, інженери дооснащують БпЛА спецприладами. Водночас маневровість і влучність в руках пілотів.
Усі нацгвардійці пройшли спецпідготовку. Тільки після роботи на симуляторах працюють із БпЛА на передовій.
ЗСУ просуваються на Півдні
- У Генштабі ЗСУ 13 вересня повідомили, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.
- Наші бійці завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- У результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.