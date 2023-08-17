Українські бійці натрапили на міну окупантів і дивом вижили: воїнів врятувала міцна броня HMMWV

Українським військовим вдалося вижити після того, як вони на бронеавтомобілі HMMWV натрапили на міну. Потужна броня Humvee врятувала українських воїнів.

Українські військові на HMMWV приїхали на поле бою на одному з напрямків фронту. Наші воїни швидко відкрили вогонь по російських окупантах.

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Українські бійці покинули бронеавтомобіль після вибуху

На опублікованих кадрах видно, як HMMWV, схоже, натрапив на російську міну. Унаслідок цього стався вибух, однак українські бійці вижили завдяки броні HMMWV.

Судячи з кадрів, після вибуху кожен боєць, який є на відео, самостійно зміг покинути бронеавтомобіль.

Українські військові на HMMWV вижили після того, як потрапили на міну: дивіться відео

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