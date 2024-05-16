"Літаюча цегла" з бомбою: росіяни не можуть зупинити українські безпілотники, – BI

Незважаючи на те, що українські БпЛА-камікадзе є, на перший погляд, дуже простою ціллю, вони наразі "не по зубах" російській ППО. Українські оператори безпілотників у стилі легкомоторних літаків навчились оминати ворожі перепони для ударів по глибокому тилу.

Україна, за словами видання, вже кілька тижнів використовує незвичайну зброю для нанесення ударів углиб території Росії. Невеликий безпілотний літальний апарат, який нагадує деякі моделі гвинтового літака Cessna, досить просто обходить російський захист та несе на собі великий вантаж вибухівки.

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Великий і повільний, але дуже ефективний

Україна почала використовувати подібні безпілотники на базі літаків для ударів по тилових об'єктах Росії цієї весни. Вони летять на малих висотах і рухаються значно повільніше, ніж ракети великої дальності. Однак, вони довели здатність уникати російських систем протиповітряної оборони та летіти неушкодженими сотні кілометрів до цілі в глибині ворожої території.

Експерти кажуть, що ці літаки підкреслюють успіх української інноваційної програми безпілотників дальнього радіусу дії, яку Київ застосував для нападу на військові та енергетичні об’єкти Росії.

Літак розроблений в Україні

У квітні Сили оборони використали модифікований Aeroprakt A-22 Foxbat для нападу на завод з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан у Росії. Невеликий надлегкий спортивний літак був розроблений і виготовлений в Україні і коштує менше 90 тисяч доларів за одиницю.

Літак, за словами експертів, може летіти із вибухівкою в салоні зі швидкістю до 130 миль на годину (210 кілометрів на годину). Це набагато повільніше, ніж крилата ракета, яка може летіти зі швидкістю понад 500 миль на годину (800 кілометрів на годину), або балістична ракета, яка ще швидша.

Минулого тижня літак, схожий на А-22, був помічений під час удару по нафтопереробному заводу у Республіці Башкортостан, що ще далі, ніж раніше. Літак безперешкодно ширяв над об’єктом.

Літаюча цегла в світі ракет

Науковий співробітник Університету Осло та експерт з питань безпеки Фабіан Гоффманн писав, що "у світі ракетних систем" літак – це "по суті цегла, що літає". Хоча літак і може здатися грубо зібраним, він є "досить складною зброєю". Він літає на відносно низькій висоті, що ускладнює відстеження радарами.

Якщо Україні вдасться знайти коридор без належного протиповітряного прикриття, безпілотник зможе ефективно проникати прямо через територію Росії, сказав Гоффманн. Крім того, з огляду на його конструкцію, БпЛА також можна прийняти за цивільний літак, а не загрозу.

Однак це насправді не виправдовує очевидну неспроможність Росії збити гучні та повільні дрони. Під час атак на Татарстан і Башкортостан літаку вдалося пролетіти кілька годин на сотні кілометрів на території Росії. Його не збили розхвалені системи протиповітряної оборони Росії, що зосереджені на захисті ключових населених пунктів. Також Росія недооцінює українську загрозу.

Якщо ви запровадите контрзаходи, збити цю штуку буде дуже легко. І проблема в тому, що вони, здається, цього не можуть зробити,

– сказав Гоффманн.

Ці дрони – успіх української програми безпілотників

З початку війни понад два роки тому Київ розробив потужний арсенал саморобних безпілотних систем, які здатні наносити дальні удари по російських цілях на морі та на землі. Вони допомагають обійти обмеження на удари по об'єктах в глибині Росії західною зброєю.

Вони використовують свої внутрішні можливості з хорошою перевагою та завдають удару по ключових об’єктах інфраструктури в Росії,

– говорить генерал-майор армії США Гордон Девіс.

Також, на думку генерал-лейтенанта ВПС США у відставці Ленса Ландрума, безпілотники у стилі Cessna є одним із прикладів "інновацій та креативності" України. Вони можуть використовувати прогалини та дірки в традиційних системах протиповітряної оборони так, як це не робили традиційні ударні системи в минулому.

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