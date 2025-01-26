Російська армія через це захлинається: удари по яких об'єктах стають критичними для ворога

Україна активно завдає ударів "добрими" дронами по військових об'єктах Росії, а саме аеродромах та НПЗ. Однак справжню паніку у росіян викликає нестача запчастин та двигунів до літаків.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що в Росії більшість заводів з виробництва необхідного обладнання для авіації не працює. Водночас й з використанням самих літаків для обстрілів нашої країни у ворога тепер є великі проблеми.

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Через це росіяни захлинаються

Критичними для ворога стають не ураження самих літаків на аеродромах. В країні-агресорці зупинили роботу та не працюють вже довгий час основні моторобудівні заводи.

Ми уразили авіаремонтний завод у Борисоглєбську, де проводять ремонт двигунів. Це дуже суттєво, бо російська армія захлинається не стільки від нестачі літаків, як від нестачі двигунів та запчастин до них,

– наголосив Криволап.

Однак і з літаками росіяни тепер теж мають проблеми. Так, аеродроми "Морозовськ", Міллерово у Ростовській області, "Балтімор" у Воронезькій області, "Курськ" та аеродром у Бєлгородській області до певного часу були тими, звідки злітали російські літаки Су-34, які є носіями КАБів, та здійснювали обстріл України.

Після того, як українські дрони почали активно здійснювати удари по цих військових цілях, окупанти передислокували літаки в глиб Росії на аеродроми на відстані 300 – 400 кілометрів, а потім й 700 кілометрів. Ворог боїться, що наша країна таємно отримає від партнерів ракети JASSM та буде завдавати ударів на більшій відстані.

Все ж росіяни періодично використовують ці аеродроми, вони є основними базами дислокації літаків Су-34, Су-35. Коли злітають наші дрони і прямують туди, літаки встигають злетіти та перебратись на інші бази,

– зауважив він.

Однак окупанти використовують здебільшого ці всі аеродроми саме для запуску "Шахедів". Поруч з ними також розташовані ворожі склади паливо-мастильних матеріалів.

До речі, не лише удари по аеродромах знижують можливості російської армії. Так, 24 січня СБУ і ССО ЗСУ здійснили атаку на один із найбільших НПЗ Росії, а саме Рязанський НПЗ, яка викликала понад 50 вибухів, дрони також вразили нафтоперекачувальну станцію.