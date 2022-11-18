Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі

Україна приєдналася до розслідування падіння ракети в Польщі, яке сталося15 листопада. Українські експерти вже працюють на місці трагедії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 17 листопада підтвердив, що українські фахівці вже в польському селі Пшеводув, де впала ракета. Він наголосив, що причиною трагедії став масований ракетний удар Росії проти України.

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Кулеба заявив, що причиною трагедія стала атака Росії на Україну

Кулеба висловив подяку Польщі, яка надала доступ українським експертам.

Ми продовжимо нашу співпрацю відкрито і конструктивно, як це роблять найближчі друзі,

– зазначив український міністр.

Україна просила про допуск до місця падіння ракет

15 листопада Росія завдала одного з найбільш масованих ударів по енергетичній системі Україні. Унаслідок атаки окупантів з'явилася інформація, що в Польщі прогримів вибух.

Польські ЗМІ повідомили про падіння російської ракети, але згодом з'явилася інформація, що це може бути українська ракета ППО, яка намагалася збити російську.

Україна вимагала, щоб її експертів допустили до місця трагедії. Після цього голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що Україну допустять до розслідування.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети у Польщі.

Також на місці падіння ракети працюють американсько-польська група. 17 листопада в Польщі заявили про перші результати розслідування.

Повідомляється, що польська сторона володіє фото з кордону, де видно "послідовність певних подій". Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що остаточні результати розслідування будуть найближчими днями.

У Міноборони України наголосили, що не можна робити остаточних висновків до завершення розслідування. Українська сторона вважає, що в групі, які проводитимуть розслідування, мають бути українські експерти.

Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що розуміє твердження Зеленського.

Водночас зі слів Дуди можна зробити висновок, що він вважає, що російська ракета не падала в Польщі. Втім, Дуда не звинувачує Україну в трагедії, внаслідок якої загинули 2 людини.

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