Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі
18 листопада 2022 , 15:22Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Кулеба
Україна приєдналася до розслідування падіння ракети в Польщі, яке сталося15 листопада. Українські експерти вже працюють на місці трагедії.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба 17 листопада підтвердив, що українські фахівці вже в польському селі Пшеводув, де впала ракета. Він наголосив, що причиною трагедії став масований ракетний удар Росії проти України.
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Кулеба заявив, що причиною трагедія стала атака Росії на Україну
Кулеба висловив подяку Польщі, яка надала доступ українським експертам.
Ми продовжимо нашу співпрацю відкрито і конструктивно, як це роблять найближчі друзі,
– зазначив український міністр.
Україна просила про допуск до місця падіння ракет
- 15 листопада Росія завдала одного з найбільш масованих ударів по енергетичній системі Україні. Унаслідок атаки окупантів з'явилася інформація, що в Польщі прогримів вибух.
- Польські ЗМІ повідомили про падіння російської ракети, але згодом з'явилася інформація, що це може бути українська ракета ППО, яка намагалася збити російську.
- Україна вимагала, щоб її експертів допустили до місця трагедії. Після цього голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що Україну допустять до розслідування.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети у Польщі.
- Також на місці падіння ракети працюють американсько-польська група. 17 листопада в Польщі заявили про перші результати розслідування.
- Повідомляється, що польська сторона володіє фото з кордону, де видно "послідовність певних подій". Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна розповів, що остаточні результати розслідування будуть найближчими днями.
- У Міноборони України наголосили, що не можна робити остаточних висновків до завершення розслідування. Українська сторона вважає, що в групі, які проводитимуть розслідування, мають бути українські експерти.
- Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що розуміє твердження Зеленського.
- Водночас зі слів Дуди можна зробити висновок, що він вважає, що російська ракета не падала в Польщі. Втім, Дуда не звинувачує Україну в трагедії, внаслідок якої загинули 2 людини.
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