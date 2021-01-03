У Марокко 1 січня стався незвичайний інцидент: на судно, екіпаж якого складається з одеситів, напали пірати просто у порту Касабланки. Українські моряки дали відсіч бандитам, і ті змушені були втекти.

На судно з українцями у Марокко напали пірати

На вантажний корабель Viking Diamond (ходить під прапором Сингапура) у порту Касабланка, що в Марокко, 1 січня напали пірати. Про це розповіли у спільноті "Одесса как она есть" у фейсбуці.

Нагадаємо У грудні пірати атакували судно Stevia біля Нігерії: в полон потрапили 6 українців

Це сталося, коли судно розвантажували. Однак моряки – а екіпаж судна складається з 20 українців з Одеси – вчинили опір та відсіч банді, тож пірати змушені були втекти.

Піратів було приблизно 15, у масках і водолазних костюмах, з ножами й палицями. Чи була в них вогнепальна зброя – наразі невідомо.

На місце інциденту оперативно поспіли місцеві військові, частину нападників вони затримали, однак кілька зловмисників змогли втекти. Усі українці ж – цілі та здорові.

Зауважимо, 2 січня стало відомо про інший інцидент із піратством: начебто у Лівії кілька тижнів тому викрали 3 росіян та 1 українця. У Громадській палаті Росії заявили, що звільнили людей та відправили за ними літак.